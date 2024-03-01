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Нідерланди нададуть Україні патрульні катери, бойові кораблі, гаубиці та радари

Передача винищувачів F-16 з Нідерландів йде за розкладом і пізніше цього року вони літатимуть в небі України.

Нідерланди нададуть Україні патрульні катери, бойові кораблі, гаубиці та радари
Марк Рютте

Нідерланди зобовʼязуються надати Україні патрульні катери, бойові кораблі, гаубиці та радари, заявив премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає Укрінформ.

“Тут і зараз ми продовжимо надавати військову та фінансову підтримку і продовжимо шукати ще шляхи, як нам допомогти. Наведу як приклад наші останні закупівлі: ми безкоштовно надамо 22 військових патрульних катери від нідерландської поліції та прикордонної служби, а також 3 бойові кораблі CB90, 4 радарні системи і щонайменше 9 гаубиць, які надійдуть понад того, що ми вже надали”, – зазначив Рютте.

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Він додав, що передача винищувачів F-16 йде за розкладом і пізніше цього року вони літатимуть в небі України.

“Але попереду ще багато робити. Одна річ, про яку ми сьогодні погодилися, полягає в пришвидшенні процесу. Тобто ми хочемо пересвідчитися, що попереду не буде несподіваних перешкод, які ми ще не обговорили”, – сказав очільник уряду Нідерландів.

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