Міноборони: Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" приєднали до інших держреєстрів

Єдиний реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" приєднали до Державної міграційної служби і Державної прикордонної служби.

Про це повідомила в етері телемарафону заступниця глави Міноборони Катерина Черногоренко.

Вона відзначила, що обміни цих реєстрів "мають дуже позитивні наслідки".

"Можна констатувати, що "Оберіг" вже працює з найбільшими реєстрами, які були заплановані", - додала Черногоренко.

Заступниця міністра також повідомила, що триває процес забезпечення працівників військкоматів додатковим обладнанням. Це дозволить підвищити ефективність роботи з реєстром військовозобов’язаних.

Водночас триває робота над запуском послуги "Кабінет військовозобов’язаного". Це станеться після ухвалення відповідних законопроєктів Радою.