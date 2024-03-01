Міноборони: Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" приєднали до інших держреєстрів

Єдиний реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" приєднали до Державної міграційної служби і Державної прикордонної служби.
Про це повідомила в етері телемарафону заступниця глави Міноборони Катерина Черногоренко.
Вона відзначила, що обміни цих реєстрів "мають дуже позитивні наслідки".
"Можна констатувати, що "Оберіг" вже працює з найбільшими реєстрами, які були заплановані", - додала Черногоренко.
Заступниця міністра також повідомила, що триває процес забезпечення працівників військкоматів додатковим обладнанням. Це дозволить підвищити ефективність роботи з реєстром військовозобов’язаних.
Водночас триває робота над запуском послуги "Кабінет військовозобов’язаного". Це станеться після ухвалення відповідних законопроєктів Радою.
- Торік у грудні Катерина Черногоренко заявила, що Міноборони завершило верифікацію реєстру військовозобов’язаних “Оберіг”, а базі реєстру військовозобов’язаних відомство планує запускати нові електронні послуги. Наприклад, онлайн-послугу бронювання, яка дасть антикорупційний ефект.
- Згодом заступниця міністра пояснила, що ухвалений Верховною Радою законопроєкт №10062 про цифровізацію армії удосконалив взаємодію між реєстрами, розширив перелік відомостей про військовозобов’язаних, резервістів і призовників в системі “Оберіг”.