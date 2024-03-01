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Міноборони: Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" приєднали до інших держреєстрів

Триває робота над запуском послуги "Кабінет військовозобов’язаного".

Міноборони: Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" приєднали до інших держреєстрів
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко
Фото: АрміяInform

Єдиний реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" приєднали до Державної міграційної служби і Державної прикордонної служби.

Про це повідомила в етері телемарафону заступниця глави Міноборони Катерина Черногоренко.

Вона відзначила, що обміни цих реєстрів "мають дуже позитивні наслідки". 

"Можна констатувати, що "Оберіг" вже працює з найбільшими реєстрами, які були заплановані", - додала Черногоренко.

Заступниця міністра також повідомила, що триває процес забезпечення працівників військкоматів додатковим обладнанням. Це дозволить підвищити ефективність роботи з реєстром військовозобов’язаних.

Водночас триває робота над запуском послуги "Кабінет військовозобов’язаного". Це станеться після ухвалення відповідних законопроєктів Радою.

  • Торік у грудні Катерина Черногоренко заявила, що Міноборони завершило верифікацію реєстру військовозобов’язаних “Оберіг”, а базі реєстру військовозобов’язаних відомство планує запускати нові електронні послуги. Наприклад, онлайн-послугу бронювання, яка дасть антикорупційний ефект.
  • Згодом заступниця міністра пояснила, що ухвалений Верховною Радою законопроєкт №10062 про цифровізацію армії удосконалив взаємодію між реєстрами, розширив перелік відомостей про військовозобов’язаних, резервістів і призовників в системі “Оберіг”.
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