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Міноборони завершило верифікацію реєстру військовозобов’язаних “Оберіг” з іншими держреєстрами

У відомстві кажуть, що завдяки цьому якість наповнення даних покращилась з 27% до 88%. Зокрема, видалили дублі та неактуальні дані. Далі у планах – створення документа, що підтверджує статус військовозобов’язаного.

Міноборони завершило верифікацію реєстру військовозобов’язаних “Оберіг” з іншими держреєстрами
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко
Фото: АрміяInform

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що відомство завершило верифікацію реєстру військовозобов’язаних “Оберіг”, повідомляє інформагентство АрміяInform. 

Далі у планах – створення документа, що підтверджує статус військовозобов’язаного. 

На закритій зустрічі до ста днів роботи нового керівництва Міноборони з представниками країн G7 в Києві Катерина Черногоренко наголосила, що онлайн-послуги для військових і верифікація реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» були пріоритетом за цей період роботи.

“Раніше повістки могли приходити людям декілька разів, їх отримували громадяни непридатні до служби чи навіть родичі загиблих. Завдяки верифікації з іншими державними реєстрами ми збільшили якість наповнення даних з 27% до 88%, видалили дублі та неактуальні дані”, – повідомила Черногоренко.

За її словами, на базі реєстру військовозобов’язаних міністерство планує запускати нові електронні послуги. Наприклад, онлайн-послугу бронювання, яка дасть антикорупційний ефект.

Також, як додала заступниця міністра, у роботі розробка і створення реєстру військовослужбовців: “Ми будемо розуміти і контролювати весь перелік особового складу, щоб бути ще більш швидкими, щоб розвивати людський капітал”.

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