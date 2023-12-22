Україна налагодила виробництво дронів і боєприпасів до них, – Умєров

На закритій зустрічі з представниками країн G7 в Києві міністр оборони Рустем Умєров розповів, що, за підсумками перших 100 днів роботи нової команди Міноборони, вдалося запустити виробництво боєприпасів для БПЛА.

"Ми пріоритезуємо напрямок дронів, ми налагодили виробництво, але не афішуємо це. Ми маємо план виробництва, план фінансування", – сказав міністр, передає АрміяInform. Умєров додав, що деталі цих планів Уряд не розкриває.

Рустем Умєров вважає, що Росія використала таку конфіденційність для того, щоб створити наратив, що Україна не здатна виробляти дрони.

Проте Міністерство контролює виробництво, і володіє інформацією про те, скільки потрібно дронів армії, де їх виробляти і де їх закуповувати.

Також, за інформацією міністра, уряд розпочав закупівлю БПЛА та FPV-дронів. Разом з начальником Генерального штабу ЗС України сформували потреби в безпілотниках на 2024 рік – на забезпечення озвученого Президентом Володимиром Зеленським плану у мільйон безпілотників.

Проблемою для України є те, що в обхід санкцій деталі до дронів експортуються до Росії, зауважив Умєров.