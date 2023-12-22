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Вночі Росія дронами атакувала південь України, – ОК "Південь"

У південних областях України знищили 17 ударних безпілотників.

Вночі Росія дронами атакувала південь України, – ОК "Південь"
Фото: тг-канал Цаплієнка

В ніч на 22 грудня Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками. 

Як інформують в ОК "Південь", у південних областях України підрозділи протиповітряної оборони знищили 17 БпЛА типу "Shahed-131/136", випущених з тимчасово окупованого Криму.

  • 10 дронів знищили на Миколаївщині
  • 4на Херсонщині
  • 3 на Одещині.

На Миколаївщині на одному з інфраструктурних об'єктів спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Люди не постраждали.

На Одещині ворог знов намагався поцілити по припортовій інфраструктурі, але сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно. Втім, уламками збитого БпЛА пошкоджено зерносховище, сталося займання, яке швидко приборкали співробітники підприємства. Постраждалих не зафіксовано.

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