У школах Херсонщини за підтримки Фонду Говарда Баффета побудують шість сховищ

За підтримки Фонду Говарда Баффета шість бомбосховищ вартістю в 100 млн гривень побудують у школах Херсонської області.
Про це розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Плануємо дуже багато зробити і по сховищах, які будуть розташовані у лікарнях, дитячих садках, школах. Долучаємо всі різноманітні фонди, це гроші іноземних партнерів, фондів ліквідації, Європейського інвестиційного банку”,- каже Прокудін.
Зокрема, за підтримки Фонду Говарда Баффета мають побудувати бомбосховища у Високопіллі, Кочубеївці та Великій Олександрівці.
Також голова ОВА розповів, що на звільненій від росіян території відремонтували 33 укриттях, роботи тривають ще у шости.
Як Говард Баффет допомагає Україні
- Син американського мільярдера Ворена Баффета, філантроп Говард Баффет надіслав правоохоронцям Київської області 25 тисяч спеціальних (майларових) ковдр та понад 4 тисячі ліхтарів.
- Поліція Київської області отримала сучасні ДНК-лабораторії від фонду Говарда Баффета.
- У листопаді минулого року фонд передав поліції Київщини 10 собак Малінуа для роботи під час воєнного стану та відновлення потенціалу центру.
- Також Зеленський вручив Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого V ступеня – за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію української держави у світі.