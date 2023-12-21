У школах Херсонщини за підтримки Фонду Говарда Баффета побудують шість сховищ

За підтримки Фонду Говарда Баффета шість бомбосховищ вартістю в 100 млн гривень побудують у школах Херсонської області.

Про це розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Плануємо дуже багато зробити і по сховищах, які будуть розташовані у лікарнях, дитячих садках, школах. Долучаємо всі різноманітні фонди, це гроші іноземних партнерів, фондів ліквідації, Європейського інвестиційного банку”,- каже Прокудін.

Зокрема, за підтримки Фонду Говарда Баффета мають побудувати бомбосховища у Високопіллі, Кочубеївці та Великій Олександрівці.

Також голова ОВА розповів, що на звільненій від росіян території відремонтували 33 укриттях, роботи тривають ще у шости.

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