МЗС України про стрілянину у Празькому університеті: Наразі немає інформації про потерпілих українців

Міністерство закордонних справ України відслідковує ситуацію довкола стрілянини поблизу Карлового університету в Празі.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, міністерству поки невідомо про потерпілих українців.
"Інформація про постраждалих українців наразі не надходила. Українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями", - зазначив речник.
Ніколенко додав, що для громадян України відкрили «гарячу» лінію посольства: +420 602 224 938.
- Нині в Празі невідомий почав стрілянину в Празькому університеті. Є загиблі та поранені. Поліція повідомила, що нападника ліквідували.