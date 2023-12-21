МЗС України про стрілянину у Празькому університеті: Наразі немає інформації про потерпілих українців

Ніколенко додав, що для громадян України відкрили «гарячу» лінію посольства: +420 602 224 938.

"Інформація про постраждалих українців наразі не надходила. Українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями", - зазначив речник.

За його словами, міністерству поки невідомо про потерпілих українців.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Міністерство закордонних справ України відслідковує ситуацію довкола стрілянини поблизу Карлового університету в Празі.

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