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МЗС України про стрілянину у Празькому університеті: Наразі немає інформації про потерпілих українців

Українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями. 

МЗС України про стрілянину у Празькому університеті: Наразі немає інформації про потерпілих українців
Фото: Radek Vebr, MAFRA

Міністерство закордонних справ України відслідковує ситуацію довкола стрілянини поблизу Карлового університету в Празі. 

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, міністерству поки невідомо про потерпілих українців.

"Інформація про постраждалих українців наразі не надходила. Українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями", - зазначив речник.

Ніколенко додав, що для громадян України відкрили «гарячу» лінію посольства: +420 602 224 938.

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