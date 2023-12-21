Одеський обласний військкомат заявив, що перевірить своїх співробітників, які ловили" військовозобов'язаних за допомогою "швидкої".

Про це йдеться в заяві, опублікованій на фейсбук-сторінці ТЦК Одещини.

У військкоматі зазначили, що є факт порушення порядку використання "транспортного засобу спеціального призначення і незаконного застосування сили військовою службою правопорядку".

"Командувачем призначено службове розслідування, за результатами якого всім деталям інциденту буде надано правову оцінку, винні - притягнуті до відповідальності", - зазначили в ТЦК.

Нині в телеграмі з'явилися відео, на яких люди у формі співробітників військкомату заштовхали чоловіка у "швидку". За бічні двері вхопилася жінка.