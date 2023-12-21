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Одеський обласний військкомат перевірить своїх співробітників, які "ловили" чоловіків за допомогою "швидкої"

Винних обіцяють притягнути до відповідальності.

Одеський обласний військкомат перевірить своїх співробітників, які "ловили" чоловіків за допомогою "швидкої"
Фото ілюстративне
Фото: United24

Одеський обласний військкомат заявив, що перевірить своїх співробітників, які ловили" військовозобов'язаних за допомогою "швидкої".

Про це йдеться в заяві, опублікованій на фейсбук-сторінці ТЦК Одещини.

У військкоматі зазначили, що є факт порушення порядку використання "транспортного засобу спеціального призначення і незаконного застосування сили військовою службою правопорядку".

"Командувачем призначено службове розслідування, за результатами якого всім деталям інциденту буде надано правову оцінку, винні - притягнуті до відповідальності", - зазначили в ТЦК.

Нині в телеграмі з'явилися відео, на яких люди у формі співробітників військкомату заштовхали чоловіка у "швидку". За бічні двері вхопилася жінка.

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