Росіяни атакували Нікопольщину безпілотниками. Є жертви

Півтора десятка разів за день російська армія атакувала Нікопольщину за допомогою дронів та важкої артилерії. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог застосував 9 дронів-камікадзе. Бив із важкої артилерії. У Нікополі, на жаль, є жертви і постраждалий", — розповідає Сергій Лисак.
Внаслідок атак пошкоджене промислове підприємство та церква, п’ятиповерхівка, 7 приватних будинків. Побиті автостоянка і 5 машин. Зачепило лінії електропередач.
Ворожих атак зазнали Марганецька та Покровська сільські громади. Там минулося без загиблих та поранених.
- Вчора окупанти атакували Нікополь 11-ма дронами-камікадзе. Внаслідок атаки поранення отримали 21-річний та 22-річний хлопці.