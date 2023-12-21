Росіяни атакували Нікопольщину безпілотниками. Є жертви

Півтора десятка разів за день російська армія атакувала Нікопольщину за допомогою дронів та важкої артилерії. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог застосував 9 дронів-камікадзе. Бив із важкої артилерії. У Нікополі, на жаль, є жертви і постраждалий", — розповідає Сергій Лисак.

Внаслідок атак пошкоджене промислове підприємство та церква, п’ятиповерхівка, 7 приватних будинків. Побиті автостоянка і 5 машин. Зачепило лінії електропередач.

Ворожих атак зазнали Марганецька та Покровська сільські громади. Там минулося без загиблих та поранених.