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Окупанти запустили на Нікопольщину 11 дронів-камікадзе та артилерію. Є поранені

Також зруйновані житлові будинки, зупинка транспорту та ЛЕП.

Окупанти запустили на Нікопольщину 11 дронів-камікадзе та артилерію. Є поранені
Фото: Сергій Лисак

У середу російські окупанти атакували Нікопольсбкий район Дніпропетровщини 11-ма дронами-камікадзе та артилерією. Внаслідок атаки поранення отримали 21-річний та 22-річний хлопці. Крім цього зруйновані 11 житлових будинків, лінії електропередач, зупинка громадського транспорту.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Протягом дня агресор бив по районному центру, Марганецькій, Покровській сільській та Мирівській громадах. Найбільше від ворожих атак дісталося Нікополю. Там постраждали двоє хлопців – 21 та 22 років. Вони лікуватимуться вдома", – пише Лисак.

Також у місті пошкоджені 11 приватних будинків, 8 господарських споруд, авто і зупинка транспорту. Зачепило лінію електропередач. У Мирівській громаді побиті господарська споруда та 2 машини.

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