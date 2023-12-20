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Військовий з позивним Турист, який першим почав застосовувати FPV, розповів, як дрони змінили ситуацію на фронті

"Захотілося спробувати щось новеньке, - каже Турист, - купили дрон на OLX, вчепили боєприпас і полетіли".

Військовий з позивним Турист, який першим почав застосовувати FPV, розповів, як дрони змінили ситуацію на фронті
Владислав Овчаренко, Турист
Фото: стоп-кадр

Перший FPV дрон у війні з росіянами був запущений з бажання придумати щось нове. Про це у другому випуску проєкту «Станція Краматорськ» розповів оператор FPV камікадзе з 93 бригади Владислав Овчаренко, Турист, який першим почав використовувати FPV камікадзе на фронті.

“Коли ми вже звикли до цієї війни, а на той момент, коли придумали FPV дрони, ми вже до всього ставилися як до “двіжухи”, нам хотілося придумати щось новеньке. Наша група купила дрон на OLX, ми зібрали його до купи, вчепили до нього боєприпас і полетіли. Через нашу необізнаність у цій сфері, дрон не долетів до цілі. Але не долетів метрів 50. Тоді ми зрозуміли, що це все - ми на правильному шляху. Ми замінимо деякі компоненти, і у нас все вийде”, - розповів військовий. 

Згодом розробку продемонструвати журналістам зі Швейцарії, і вони були вражені. 

“Приїхали воєнні кореспонденти зі Швейцарії і попросили нас показати якийсь екнш. І у нас саме був дрончик. Ми сказали, що не знаємо, чи у нас вийде, але у нас є крута штука, яку ми хочемо використати на війні. Нас відправляють на позиції. Ми пояснюємо ідею. Вони в захваті, кажуть: “Давайте спробуємо”. Ми пробуємо. Сергій, який був пілотом, залетів в ту саму четверту хату, в ті самі сині двері. Всі були приголомшені. І з того часу почалася наша історія як FPV пілотів”, - каже Владислав. 

За його словами, тоді вони не сприймали свій винахід як щось революційне.

“Ми сприймали це як “вау”, давайте робити це далі. Але ми не могли уявити, що це будуть так масово застосовувати. І ми, і ворог”, - відзначив військовий. 

Але зараз, каже він, дрони повністю змінили хід війни. 

“Коли почалася війна, ми воювали за радянськими зразками. І ми, і армія ворога. Із появою дронів все капітально змінилося - в нас з’явилося “очі”, про які раніше ніхто не говорив і не знав. З‘явилося коригування артилерії з максимальної відстані і з мінімальними ризиками для коригувальника. Це може проводитися вдень і вночі. Я вважаю, що ситуація дуже серйозно змінилася. Такого ще світ не бачив”, - резюмував він.

Що таке FPV-безпілотники і чому вони важливі

  • FPV (First Person View) – тип безпілотного літального апарату, яким керують від першої особи. Пілот завдяки пульту та окулярам може швидко маневрувати та знаходити ціль противника. Такі апарати можна застосовувати для багатьох цілей: як ураження піхоти так і відбиття штурму і знешкодження важкої бронетехніки. 
  • FPV мають відносно невисоку ціну, орієнтовно в $600, а здатні виводити з ладу або навіть знищувати техніку ворога вартістю в мільйони.
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