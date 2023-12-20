Анонсований Зеленським мільйон дронів за рік – це тільки FPV, – Камишін

За словами міністра, уже за грудень цього року мають виготовити понад 50 000 FPV-безпілотників.

Анонсований учора президентом один мільйон українських дронів, які мають виготовити протягом 2024, це суто FPV. Крім них, вироблятимуть інші, сказав у Telegram міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

За його словами, уже за грудень цього року мають виготовити понад 50 000 FPV-безпілотників. Окрім них, Україна наступного року може виробити понад 10 000 ударних дронів середньої дальності (сотні км) та 1000+ дронів з дальністю за 1000 км.

"Всі виробничі спроможності готові, контрактація на 2024 рік розпочинається", – заявив він.

Учора на підсумковій пресконференції президент у відповідь на запитання кореспондента LB.ua повідомив, що наступного року Україна виготовить один мільйон дронів.

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