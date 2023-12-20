США виділяють 150 млн доларів на цифровізацію України. Тим часом Україна експортувала “Дію” в Еквадор

США виділяють 150 млн доларів на цифровізацію України.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

“За підтримки Штатів ми запускаємо багато корисних послуг та цифрових проєктів, які вже спростили життя українців і зробили державу прозорішою. США постійно виділяють гроші на цифровізацію, а Уряд України ефективно їх використовує і запускає революційні сервіси з антикорупційним ефектом”, – написав Федоров.

Він зазначив, що на Diia Summit Посол США в Україні Бріджит Брінк оголосила про нову допомогу на цифровізацію – $150 млн упродовж 5 років. За словами Федорова, ці кошти прискорять цифровізацію, зроблять відбудову прозорою та допоможуть запустити ще більше цифрових проєктів, які протидіють корупції.

“Також за підтримки USAID експортуємо українську success story – Дію. Адміністратор USAID Саманта Пауер анонсувала ще одну країну – Еквадор! Перемовини про співпрацю тривають ще з 10 країнами. На основі “Дії” країна створить власний діджитал-продукт, щоб зробити державу прозорою та ефективною. Також почали комунікацію із Замбією та Колумбією про впровадження цифрових продуктів на базі Дії”, – повідомив міністр.

Напередодні президент Володимир Зеленський під час виступу на Diia Summit 2023 заявив, що застосунок “Дія” стане одним із сервісів – провайдерів відбудови України.