Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Європейські чиновники почали розглядати наслідки можливої перемоги Путіна в Україні, – Bloomberg
Європейські чиновники почали розглядати наслідки можливої перемоги Путіна в Україні, – Bloomberg
Військові просили Зеленського мобілізувати ще 450-500 000 людей
Військові просили Зеленського мобілізувати ще 450-500 000 людей
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Сергій Рахманін: «Виробництво порохів потрібне негайно. У нас їх взагалі немає»
Сергій Рахманін: «Виробництво порохів потрібне негайно. У нас їх взагалі немає»
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаСуспільствоВійна

США виділяють 150 млн доларів на цифровізацію України. Тим часом Україна експортувала “Дію” в Еквадор

Перемовини про співпрацю тривають ще з 10-ма країнами.

США виділяють 150 млн доларів на цифровізацію України. Тим часом Україна експортувала “Дію” в Еквадор
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Фото: Telegram/Михайло Федоров

США виділяють 150 млн доларів на цифровізацію України. 

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров

“За підтримки Штатів ми запускаємо багато корисних послуг та цифрових проєктів, які вже спростили життя українців і зробили державу прозорішою. США постійно виділяють гроші на цифровізацію, а Уряд України ефективно їх використовує і запускає революційні сервіси з антикорупційним ефектом”, – написав Федоров. 

Він зазначив, що на Diia Summit Посол США в Україні Бріджит Брінк оголосила про нову допомогу на цифровізацію – $150 млн упродовж 5 років. За словами Федорова, ці кошти прискорять цифровізацію, зроблять відбудову прозорою та допоможуть запустити ще більше цифрових проєктів, які протидіють корупції.

“Також за підтримки USAID експортуємо українську success story – Дію. Адміністратор USAID Саманта Пауер анонсувала ще одну країну – Еквадор! Перемовини про співпрацю тривають ще з 10 країнами. На основі “Дії” країна створить власний діджитал-продукт, щоб зробити державу прозорою та ефективною. Також почали комунікацію із Замбією та Колумбією про впровадження цифрових продуктів на базі Дії”, – повідомив міністр.

Напередодні президент Володимир Зеленський під час виступу на Diia Summit 2023 заявив, що застосунок “Дія” стане одним із сервісів – провайдерів відбудови України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies