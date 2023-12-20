Демократи повинні згуртуватися проти Трампа, інакше ми втратимо все, − Байден про вибори

Демократи повинні згуртуватися, щоб перемогти Дональда Трампа, інакше ризикують втратити демократію.
Про це заявив президент США Джо Байден, коментуючи виклики виборів 2024 року, пише Bloomberg.
“Кожен глава держави, з яким я спілкувався, казав: “Ти маєш перемогти, ти маєш перемогти”. На жаль, я думаю, що це не так про мене, ніж про іншого хлопця”, − заявив Байден у штаті Меріленд.
“Якщо ми програємо, ми втратимо все”, − додав він.
Байден додав, що у разі, коли демократи переможуть у 2024 році, вони зможуть сказати, що врятували американську демократію.
“Альтернатива серйозна”, − сказав лідер американців, додавши: “Ми не можемо допустити, щоб це сталося. Або Бог знає, куди він нас це приведе”.
Передвиборчий штаб Байдена все більше уваги приділяє Трампу як ймовірному, якщо не безперечному кандидату від Республіканської партії, у той час, як останній готується до матчу-реваншу у 2020 році. Президент неодноразово заявляв, що на карту поставлено демократичну систему країни. Зараз опитування показують, що він і Трамп перебувають у близькому протистоянні, а рейтинги схвалення Байдена падають.
Президентські вибори 2024-го у США: Байден проти Трампа
- Верховний суд Колорадо вилучив Трампа із списку кандидатів на пост президента США 2024 року у республіканських праймеріз у штаті Колорадо, які відбудуться 5 березня. Суд постановив, що Трамп не є прийнятним кандидатом у президенти через його через роль у штурму Капітолію 6 січня 2021 року.
- Колишні та теперешні помічники експрезидента заявляють, що у разі перемоги Трампа, він призначить лояльних людей ключові посади в Пентагоні, Державному департаменті та ЦРУ, щоб змінити політику США щодо Китаю, НАТО та України.
- Сам Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах не буде диктатором і не зловживатиме владою "за винятком першого дня".
- На початку грудня Трамп вперше обігнав Байдена у передвиборчому опитуванні. Чинний президент відставав від ексглави Сполучених Штатів на 4%.
Хто такий Дональд Трамп
- Колишній президент США, який переміг на виборах 2016 року. Інавгурація відбулася у січні 2017-го, а через два роки спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту Трампа, назвавши його "загрозою для нашої країни". Політика звинувачували в підбурюванні до заколоту.
- Річ у тім, що Трамп був кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2020 року, балотуючись на другий термін, але програв вибори кандидату від Демократичної партії — Джо Байдену. Політик відмовився визнати свою поразку і зробив низку спроб змінити результати виборів, попри відсутність доказів масових виборчих фальсифікацій. Серед іншого, 6 січня 2021 року, в день офіційної сертифікації результатів виборів Конгресом, Трамп закликав своїх прихильників організувати марш на Капітолій; того ж дня група прибічників Трампа організувала насильницький штурм Капітолію, внаслідок якого члени Конгресу були змушені тимчасово евакуюватися і загинуло п'ять людей. За його роль у «розпалюванні заколоту» 13 січня Палата представників ухвалила рішення про імпічмент — таким чином, Трамп став першим в історії США президентом, якому оголосили імпічмент двічі.
- Трамп є власником численних об'єктів нерухомості, серед них - хмарочоси Trump World Tower, Trump Tower на П'ятій авеню, AXA Center, The Trump Building у Нью-Йорку, 555 California Street у Сан-Франциско, міжнародний готель Трампа Лас-Вегас, міжнародний готель та вежа Трампа – Чикаго, міжнародний готель та вежа Трампа – Нью-Йорк; на стадії будівництва знаходяться Trump Place (у проекті це найбільша приватна забудова історії Нью-Йорка). Також у його володінні перебувають казино, об'єднані у Trump Entertainment Resorts; майданчики для гольфу (загальною вартістю $127 млн), готелі у різних країнах світу.
- Трампу також належить медійний бізнес. Компанія Miss Universe Organization, що належить Трампу, спільно з NBC проводять такі конкурси як Міс Всесвіт, Міс США та Miss Teen USA. У 2003 році Трамп стає виконавчим продюсером та провідним реаліті-шоу «Кандидат» на каналі NBC. Двічі був номінований на премію Emmy за комічні ролі самого себе у серіалах та фільмах.
Суди Трампа
- Один з останніх - по цивільній справі про шахрайство, що може завдати серйозного удару по його бізнес-імперії. Генеральний прокурор штату Нью-Йорк, демократка Летиція Джеймс звинувачує Трампа у завищенні вартості своїх активів на мільярди доларів задля отримання вигідних умов кредитування та страхування.
- Влітку Велике журі присяжних висунуло Дональду Трампу обвинувачення за чотирма пунктами. Окрема, щодо змови з метою обману США; змови з метою перешкоджання офіційному процесу; перешкоджанні та спробі перешкодити офіційному провадженню; змови проти прав.
- Раніше Міністерство юстиції США висунуло проти експрезидента обвинувачення з 37 пунктів.