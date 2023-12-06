Експрезидент США Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах не буде диктатором "за винятком першого дня"

Йшлося про те, чи буде він зловживати своїми повноваженнями, щоб відплатити політичним суперникам.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що він не буде диктатором після перемоги на виборах «за винятком першого дня», передає Washington Post.

Ведучий Fox News Шон Генніті натиснув на Трампа з приводу того, чи обіцяє політик не зловживати своїми повноваженнями після повернення до Білого дому.

"Ні за яких обставин ви обіцяєте Америці сьогодні ввечері, що ви ніколи не будете зловживати владою як відплатою проти будь-кого?" — запитав ведучий.

"За винятком першого дня", - швидко відповів Трамп.

Потім політик нагадав свою обіцянку закрити кордон США та Мексики і розширити видобуток нафти першого ж дня, додавши: "після цього я не диктатор".

Перед цим Трамп звинуватив Байдена в тому, що той використав Міністерство юстиції, аби посадити опонента.

Хто такий Дональд Трамп

Колишній президент США, який переміг на виборах 2016 року. Інавгурація відбулася у січні 2017-го, а через два роки спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту Трампа, назвавши його "загрозою для нашої країни". Політика звинувачували в підбурюванні до заколоту.

Річ у тім, що Трамп був кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2020 року, балотуючись на другий термін, але програв вибори кандидату від Демократичної партії — Джо Байдену. Політик відмовився визнати свою поразку і зробив низку спроб змінити результати виборів, попри відсутність доказів масових виборчих фальсифікацій. Серед іншого, 6 січня 2021 року, в день офіційної сертифікації результатів виборів Конгресом, Трамп закликав своїх прихильників організувати марш на Капітолій; того ж дня група прибічників Трампа організувала насильницький штурм Капітолію, внаслідок якого члени Конгресу були змушені тимчасово евакуюватися і загинуло п'ять людей. За його роль у «розпалюванні заколоту» 13 січня Палата представників ухвалила рішення про імпічмент — таким чином, Трамп став першим в історії США президентом, якому оголосили імпічмент двічі.

Трамп є власником численних об'єктів нерухомості, серед них - хмарочоси Trump World Tower, Trump Tower на П'ятій авеню, AXA Center, The Trump Building у Нью-Йорку, 555 California Street у Сан-Франциско, міжнародний готель Трампа Лас-Вегас, міжнародний готель та вежа Трампа – Чикаго, міжнародний готель та вежа Трампа – Нью-Йорк; на стадії будівництва знаходяться Trump Place (у проекті це найбільша приватна забудова історії Нью-Йорка). Також у його володінні перебувають казино, об'єднані у Trump Entertainment Resorts; майданчики для гольфу (загальною вартістю $127 млн), готелі у різних країнах світу.

Трампу також належить медійний бізнес. Компанія Miss Universe Organization, що належить Трампу, спільно з NBC проводять такі конкурси як Міс Всесвіт, Міс США та Miss Teen USA. У 2003 році Трамп стає виконавчим продюсером та провідним реаліті-шоу «Кандидат» на каналі NBC. Двічі був номінований на премію Emmy за комічні ролі самого себе у серіалах та фільмах.

Суди Трампа

Один з останніх - по цивільній справі про шахрайство, що може завдати серйозного удару по його бізнес-імперії. Генеральний прокурор штату Нью-Йорк, демократка Летиція Джеймс звинувачує Трампа у завищенні вартості своїх активів на мільярди доларів задля отримання вигідних умов кредитування та страхування.