Ексголова МЗС Китаю Цинь Ган, йомвірно, наклав на себе руки або помер після тортур, - Politico

У травні він висловлювався проти антиросійських санкцій, а в липні був відсторонений від посади.

Колишній міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган, відсторонений від посади в липні цього року, помер у військовому госпіталі Пекіна, де лікуються китайські керівники.

Про це пише Politico з посиланням на джерела, наближені до високопосадовців Китаю.

За даними видання, Цинь Ган міг померти внаслідок катувань, або він наклав на себе руки.

Цинь Ган перестав з’являтися на публіці з 25 червня. Тоді він провів переговори з главою МЗС В’єтнаму Буй Тхань Шоном, міністром закордонних справ Шрі-Ланки Алі Сабрі, а також із заступником голови МЗС Росії Андрієм Руденком.

За місяць після цієї зустрічі Цинь Гана відправили у відставку, призначивши на його посаду Ван І, який керував відомством із 2013 до 2022 року.

Як стверджують джерела Politico, зникнення і подальше відсторонення міністра могли бути пов’язані з візитом Руденка в Пекін. За їхніми словами, під час цієї поїздки заступник глави МЗС РФ нібито передав главі КНР Сі Цзіньпіну інформацію про те, що Цинь Ган і родичі кількох високопоставлених офіцерів передавали "ядерні секрети" КНР спецслужбам країн Заходу.

Також повідомлялося, що в липні міністр закордонних справ Британії відклав поїздку до Пекіна через таємниче зникнення свого китайського колеги.

Нагадаємо, що в травні цього року, коли Цинь Ган ще був на посаді міністра, він висловлювався проти антиросійських санкцій, запроваджених за військове вторгнення в Україну. В МЗС заявляли, що Пекін негативно дивиться на можливість санкцій ЄС щодо китайських компаній, які співпрацюють з військово-промисловим комплексом Росії.

А речник МЗС Ван Веньбінь назвав санкції "хибним шляхом" і сказав, що Китай вдався б до відповідних кроків для захисту своїх інтересів.

Загадкові зникнення китайських чиновників та військових

Влітку-восени 2023 року у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про зникнення високопоставлених китайських чиновників та військових. Так, наприкінці серпня на публіці перестав з'являтися міністр оборони Лі Шанфу, а в жовтні Центральне телебачення Китаю повідомило про його усунення. Причини цього рішення не повідомляли.

Крім цього, влітку зникли командувач ракетних військ Китаю Лі Юйчао та його заступник Лю Гуанбінь.

У серпні командувачем був призначений Ван Хоубінь, а його заступником - Сюй Сішен.

Зазначимо, що після зникнення