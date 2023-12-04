Пов'язані з Росією та Китаєм хакери зламали системи найбільшого ядерного об’єкта Великобританії

Вперше злом було виявлено у 2015 році.

Групи хакерів, тісно пов’язаних з РФ та Китаєм, зламали системи найбільшого ядерного об’єкта Великобританії - Селлафілду.

Про це повідомляє The Guardian.

Ймовірно, керівництво Селлафілду знало про проблеми з кібербезпекою щонайменше останні десять років. Втім, як вважають британські спецслужби, воно умисно про них не повідомляло.

The Guardian зазначає, що керівництво Селлафілду не знає, коли ІТ-системи були вперше зламані. Вперше злом було виявлено у 2015 році - тоді експерти зрозуміли, що в комп’ютерній мережі Селлафілда вбудовано шкідливе програмне забезпечення. Його можна було використовувати для шпигування чи атаки на системи.

"Наразі невідомо, чи вдалося знищити шкідливе програмне забезпечення. Це може означати, що деякі з найбільш чутливих видів діяльності Селлафілда, як-от переміщення радіоактивних відходів, моніторинг витоків небезпечних матеріалів і перевірка пожеж, були скомпрометовані", - пише The Guardian у розслідуванні.

Джерела видання у британському ядерному регуляторі повідомили, що минулого року через проблеми з кібербезпекою Селлафілд узяли під спеціальний контроль. А в майбутньому не виключене притягнення винних за нинішню ситуацію до відповідальності.

Атомний комплекс Селлафілд, відкритий у 1956 році, займає шість кв.км на узбережжі Ірландського моря. Він є одним із найнебезпечніших у світі.

У Селлафілді розташоване найбільше сховище плутонію на планеті та сміттєзвалище ядерних відходів.

Нагадаємо, раніше поліція Норвегії взялася розслідувати кібератаку на ІТ-систему, яку використовують більшість урядових міністерств. У Британії два роки тому хакери зламали виборчу комісію. А в Польщі зазнала кібератаки система управління поїздами - невідомі увімкнули гімн РФ і сигнал тривоги.