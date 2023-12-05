Непал закликав Росію повернути його громадян, що були завербовані до лав окупаційної армії

Непал звинуватив Росію у вербуванні його громадян на війну проти України. Щонайменше шестеро непальців уже загинули в лавах окупаційних сил, пише Reuters.
Непал повідомив, що звернувся до Росії з проханням не вербувати його людей до російської армії, а тих, хто вже був завербований, повернути. Подробиць про загибель шістьох непальців поки немає.
"Уряд Непалу звернувся до уряду Росії з проханням негайно повернути їхні тіла та виплатити компенсацію їхнім родинам", – повідомили в міністерстві закордонних справ Непалу.
Там додали, що ведуть дипломатичні переговори для звільнення одного громадянина Непалу, який служив у російській армії та потрапив у полон. Непал також закликав своїх громадян не воювати на боці України або окупантів.
Англійська газета The Kathmandu Post цитує Мілана Раджа Туладхара, посла Непалу в Москві, який заявив, що 150-200 непальців працюють найманцями в російській армії.
Чому Росія вербує іноземців і де вона це робить
- Вербувати іноземних найманців, а не лише власних ув'язнених злочинців, Росія почала ще в перший рік повномасштабного вторгнення. Є дані про вербування громадян Куби через оголошення про роботу кухарями і будівельниками, афганських солдатів спецпризначення, білорусів, сирійців, мешканців балканських країн, мігрантів із Центральної Азії та інших країн.
- Росія вербує переважно громадян бідних країн або мігрантів, обіцяючи їм високі зарплати. Вербування іноземців дозволяє Кремлю уникнути непопулярної мобілізації перед "виборами", а також поповнити лави окупантів після втрат.
- За оцінкою Міністерства оборони Великої Британії, Кремль намагається набрати іноземців, аби мати можливість менше відправляти на війну своїх громадян перед "виборами" президента, що відбудуться у 2024. З червня 2023 Росія закликала громадян сусідніх із нею країн піти на війну проти України. У Вірменії та Казахстані були онлайн-реклами, що пропонували $5140 початкових виплат та зарплати від 1973 доларів. З травня 2023 РФ зверталася до мігрантів із Центральної Азії з закликом іти воювати в обмін на прискорене отримання громадянства та зарплати по 4160 доларів. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю залучати додатковий персонал для своїх військових дій попри зростання втрат.