Непал закликав Росію повернути його громадян, що були завербовані до лав окупаційної армії

Щонайменше шестеро непальців загинули, один потрапив у полон, і ще близько 200 залишаються найманцями.

Непал звинуватив Росію у вербуванні його громадян на війну проти України. Щонайменше шестеро непальців уже загинули в лавах окупаційних сил, пише Reuters.

Непал повідомив, що звернувся до Росії з проханням не вербувати його людей до російської армії, а тих, хто вже був завербований, повернути. Подробиць про загибель шістьох непальців поки немає.

"Уряд Непалу звернувся до уряду Росії з проханням негайно повернути їхні тіла та виплатити компенсацію їхнім родинам", – повідомили в міністерстві закордонних справ Непалу.

Там додали, що ведуть дипломатичні переговори для звільнення одного громадянина Непалу, який служив у російській армії та потрапив у полон. Непал також закликав своїх громадян не воювати на боці України або окупантів.

Англійська газета The Kathmandu Post цитує Мілана Раджа Туладхара, посла Непалу в Москві, який заявив, що 150-200 непальців працюють найманцями в російській армії.

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