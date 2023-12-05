Обстріл пункту видачі гуманітарки в Херсоні та атака на Львівську область: як минула доба в регіонах

У Львівській області сьогодні зранку росіяни вдарили безпілотниками типу "Шахед" по об‘єкту інфраструктури. Була пожежа, яку оперативно ліквідували. Без постраждалих, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Чернігівській області за добу росіяни провели чотири обстріли (45 вибухів). Ворог обстрілював із мінометів та артилерії Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. Дані уточнюються.

У Дніпропетровській учора вдень російська армія атакувала в районі Кривого Рогу. Вибух там пролунав і ввечері. Наслідки ракетного удару уточнюються. Попередньо – без жертв та постраждалих. Протягом дня ворог атакував Нікопольський район: районний центр, Марганець та Червоногригорівську громаду. Туди летіли снаряди з важкої артилерії. Цілив агресор і дронами-камікадзе. Понівечена гімназія, чотири житлові будинки, три господарські споруди, лінії електропередач. Горіла покинута будівля. Вогонь рятувальники загасили. Люди неушкоджені.

У Сумській вночі росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 10 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 57 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. У Великописарівській громаді внаслідок одного з обстрілів поранень зазнала одна людина.

У Луганській вчора за підтримки з неба ворог здійснив декілька штурмів на Білогорівку та Серебрянське лісництво. Намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів; всі ці спроби відбили. Також авіаційного удару зазнала Новоєгорівка. Окупанти поцілили по населених пунктах з артилерії та мінометів, зокрема по Невському та Білогорівці. За добу противник здійснив 136 обстрілів (524 снаряди).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів: Червона Зоря, Плетенівка, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін. Авіаударів ворог завдав по Петропавлівці, Іванівці, Піщаному. Вчора ввечері окупанти завдали ударів безпілотниками "Шахед" по Боровій. Горів будинок та господарча споруда. Пожежу ліквідовано. Внаслідок ударів БпЛА пошкоджено будинок культури, магазин. Постраждалих немає. У місті Чугуїв в результаті влучання двох БпЛА на відкриту територію пошкоджені три будинки. Отримав вибухову травму 41-річний цивільний чоловік, без госпіталізації.

У Запорізькій рашисти минулої доби завдали 157 ударів по мирних громадах області; під вогнем опинився 21 населений пункт. 128 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Левадного, Полтавки, Роботиного, Новоданилівки, Новоандріївки, Білогір'я, Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл. Окупанти здійснили п'ять обстрілів з ракетних систем залпового вогню Новодарівки, Роботиного, Малої Токмачки й Степногірська, 21 атаку з безпілотників по Гуляйполю, Оріхову, Малинівці, Новопавлівці, Новодарівці, Чарівному, Левадному, Малій Токмачці та П'ятихатках, а також три авіаційних удари по Новодарівці й Кам'янському. Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби були вісім населених пунктів: Авдіївка, Часів Яр, Очеретине, Північне, Новожеланне, Орлівка, Тоненьке, Селидове. Пошкоджено 16 житлових будинків (з них 12 – багатоквартирних), дитячий садок, два магазини, будівля навчального корпусу технікуму, будівля спортзалу, будівля гуртожитку, будівля Укрпошти, дві адміністративні будівлі, чотири цивільних автомобіля, службовий автомобіль. На Донеччині за добу: двоє поранених.

У Миколаївській вночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили два ворожих БпЛА Shahed-131/136. Сьогодні вночі внаслідок ворожого обстрілу Очакова Очаківської громади пошкоджено приватний будинок. Попередньо – без постраждалих. Вчора також ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Баштанський район: вчора вдень ворожий ракетний удар зафіксовано по відкритій території Березнегуватської громади. Без постраждалих.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 89 обстрілів (490 снарядів), з них по Херсону – 10 обстрілів (22 снаряди). Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області; кінотеатр, дошкільний навчальний заклад, територію підприємства, а також притулок для тварин у Херсоні, підприємство у Бериславському районі. Стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок російських обстрілів Херсона. 3 грудня вдень під удар потрапила 39-річна херсонка, яка перебувала поблизу зупинки громадського транспорту, вчора жінка звернулася до лікарні. У неї діагностували вибухову травму. Також російська армія атакувала дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю. Через ворожий удар постраждала працівниця освітнього закладу. У момент обстрілу вона наводила лад на території. 57-річна жінка зараз перебуває у медзакладі. В Антонівці окупанти обстріляли житлові будинки. Травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель 1959 року народження. У селі Інженерне під обстріл потрапили чоловіки, які ремонтували дроти на вулиці. У двох потерпілих, 61 та 51 рік, діагностували вибухову травму та контузію. Їм надали медичну допомогу на місці. До лікарні з пораненням середнього ступеня тяжкості доставили 46-річного чоловіка.Ворожим вогнем пошкоджено щонайменше дванадцять житлових будинків у селі Новодмитрівка Білозерської громади. Обійшлося без постраждалих серед місцевих жителів. Близько 23:00 ворогом здійснено ракетний удар з С-300 по Шуменському мікрорайону Херсона, в результаті якого сталася пожежа та пошкоджено три багатоповерхових будинки та кінотеатр, у якому розташовано центр видачі гуманітарної допомоги. Також пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих. За добу по області: одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення. Ще двоє людей загинули внаслідок обстрілу центру Херсона сьогодні.

Як минула доба на фронті

18 атак ворога відбили Сили оборони України на Авдіївському і Мар'їнському напрямках. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують активними діями завдавати ворогу втрат у живій силі і техніці. Захисники відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення південніше Роботиного Запорізької області. Також захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають росіянам втрат.