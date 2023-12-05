​Минулої доби росіяни випустили 490 снарядів по Херсонщині: поцілили у дитсадок, кінотеатр, притулок для тварин та підприємства

Минулої доби росіяни випустили 490 снарядів по Херсонщині. Одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранень.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Він уточнив, що ворог здійснив 89 обстрілів Херсонщини, випустивши 490 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, БПЛА та авіації, з них - 1 ракетний.

По місту Херсон росіяни випустили 22 снаряди.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області; кінотеатр, дошкільний навчальний заклад, територію підприємства, а також притулок для тварин у Херсоні; підприємство у Бериславському районі.

Нагадаємо, в понеділок, 4 грудня, росіяни знову атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє чоловіків отримали поранення.

У листопаді Херсон відзначав рік звільнення від російських окупантів. За цей рік ворог фактично щодня бив по обласному центру та інших населених пунктах, руйнуючи те, що вціліло. Про те, як живе Херсон за рік після деокупації, читайте в матеріалі LB.ua.