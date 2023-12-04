На Херсонщині від російських обстрілів загинув чоловік, також є поранені

Російські окупанти у понеділок 4 грудня знову атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє чоловіків отримали поранення.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що окупанти продовжують вести обстріли Херсонщини з лівобережжя Дніпра.
В Антонівці росіяни завдали ударів по житлових будинках. Внаслідок обстрілу смертельні травми отримав місцевий житель 1959 року народження.
"У селі Інженерне під обстріл потрапили чоловіки, які ремонтували дроти на вулиці. У двох потерпілих, 61 та 51 рік, діагностували вибухову травму та контузію. Їм надали медичну допомогу на місці", – повідомив начальник ОВА.
Також з пораненням живота доставили 46-річного чоловіка.
Нагадаємо, у понеділок вранці окупаційні війська атакували дитячий садок у Херсоні. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.