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На Херсонщині від російських обстрілів загинув чоловік, також є поранені

Окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину з лівобережжя Дніпра.

На Херсонщині від російських обстрілів загинув чоловік, також є поранені

Російські окупанти у понеділок 4 грудня знову атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє чоловіків отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що окупанти продовжують вести обстріли Херсонщини з лівобережжя Дніпра. 

В Антонівці росіяни завдали ударів по житлових будинках. Внаслідок обстрілу смертельні травми отримав місцевий житель 1959 року народження. 

"У селі Інженерне під обстріл потрапили чоловіки, які ремонтували дроти на вулиці. У двох потерпілих, 61 та 51 рік, діагностували вибухову травму та контузію. Їм надали медичну допомогу на місці", – повідомив начальник ОВА. 

Також з пораненням живота доставили 46-річного чоловіка.

Нагадаємо, у понеділок вранці окупаційні війська атакували дитячий садок у Херсоні. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина. 

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