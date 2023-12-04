Правоохоронці викрили шахраїв, які ошукували українців за популярною схемою

Поки що встановили 12 потерпілих, проте постраждалих може бути понад 50 осіб.

Трьох киян викрили на ошукуванні українців за схемою "ваш родич у поліції".

"Спочатку в слухавці телефону лунав тривожний голос зі словами «алло, мамо», а потім в розмову вступав чоловік і, видаючи себе за слідчого, вимагав гроші за уникнення відповідальності", –повідомили у Нацполіції.

Звичайний "тариф" за нібито невідкриття кримінального провадження шахраїв складав від 5 до 20 тисяч гривень. Кошти перераховувались на заздалегідь заготовлені платіжні картки, а інколи ці картки були отримані за підробленими документами.

На даний час слідчими встановлено та допитано 12 потерпілих, які зазнали збитків на суму 100 тисяч гривень, однак загальна кількість потерпілих може становити понад 50 осіб із сумою збитків півмільйона гривень.

Фото: Нацполіція

Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучили мобільні телефони, банківські картки, документи.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в’язні вінницької тюрми обдзвонювали клієнтів банку і викрадали у них гроші. СБУ ліквідувала "кол-центр".