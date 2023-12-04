Головне за ніч та ранок понеділка, 4 грудня: нічна повітряна атака, бої під Бахмутом та Авдіївкою, ситуація в регіонах

У ніч на 4 грудня 2023 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА "Shahed-136/131" з мису Чауда окупованого Криму та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Херсонщини.

"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59" – повідомили Повітряні сили.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9-ти областях України. Зокрема, на Миколаївщині та Хмельниччині. У Миколаївській області знищено шість ворожих БпЛА "Shahed-131/136", повідомили у тамтешній ОВА. У Баштанському районі внаслідок збиття БпЛА типу "Shahed-131/136" уламками пошкоджено будівлю агропідприємства та лінію електропередач. Постраждалих немає.

У Хмельницькій області в Хмельницькому районі працювали сили ППО. Повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає.

У зоні відповідальності Повітряного командування "Схід" знищено 3 БпЛА "Shshed-131/136" в Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 68 бойових зіткнень.

Ворог завдав одного ракетного та 45 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 21 атаку противника в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 4 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що Збройні сили України за добу знищили 770 окупантів, 5 танків, 5 бронемашин та 12 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 04.12.23 орієнтовно склали близько 332810.

Про інші втрати противника – в новині.

Запорізьку область РФ атакувала із РСЗВ, Кіровоградську – авіаракетою, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Також окупанти обстрілювали та атакували Сумську, Луганську, Миколаївську, Чернігівську, Івано-Франківську, Донецьку, Дніпропетровську, Херсонську і Харківську області. Хмельницька ОВА теж повідомляла про роботу ППО.

Більше інформації – в новині.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зараз не може підтвердити дані керівника Авдіївської військової адміністрації Віталія Барабаша про ліквідацію окупантів, причетних до ймовірного розстрілу беззбройних українських захисників біля Степового.

Про це Юсов сказав у коментарі в ефірі проєкту Радіо Свобода – "Свобода. Ранок". "Зараз важко сказати, що саме тих. Але ситуація під Авдіївкою і цим конкретно населеним пунктом дуже динамічна. І так, є інформація, це непоодинокі випадки, коли укріплення переходять з рук у руки. Проте стверджувати, що саме тих ліквідовано, ми зараз не можемо. Цей момент треба додатково верифікувати", – сказав він.

Немає, за даними Юсова, і деталей щодо того, представники яких саме підрозділів російської армії могли це вчинити. Представник ГУР назвав таку інформацію "чутливою" і додав, що всі подробиці повідомлять під час розслідування.

Ізраїль поширить наземну операцію на всю територію Гази, повідомили ізраїльські збройні сили. Цілями будуть об'єкти ХАМАС, цитує речника Деніеля Хагарі CNN.

"ЦАХАЛ відновлює і розширює наземну операцію проти опорних пунктів ХАМАС по всьому сектору Газа", – сказав Даніель Хагарі.

Після тижневого режиму припинення вогню, під час якого Ізраїль і терористи провели обмін заручниками, 1 грудня бойові дії між сторонами відновилися. Ізраїль звинуватив терористів у відкритті вогню, а ХАМАС сказав, що це ЦАХАЛ вдарив по Газі.

Докладніше – в новині.

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