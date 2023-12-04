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Збройні сили України за добу знищили понад 700 окупантів

Також уразили 5 броньованих машин та стільки ж танків.

Збройні сили України за добу знищили понад 700 окупантів
Фото: скрін відео

Збройні сили України за добу знищили 770 окупантів та 12 артилерійських систем.

Як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 332810 (+770) осіб 
  • танків – 5580 (+5)
  • бойових броньованих машин – 10401 (+5)
  • артилерійських систем – 7961 (+12) 
  • РСЗВ – 913 (+0)
  • засоби ППО – 602 (+0)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6017 (+22)
  • крилаті ракети – 1569 (+0)
  • кораблі/катери – 22 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10451 (+19) од,
  • спеціальна техніка – 1141 (+1)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, захисники за тиждень відбили 124 атаки на Бахмутському напрямку і понад 160 – на Авдіївському.

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