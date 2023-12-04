Збройні сили України за добу знищили понад 700 окупантів

Також уразили 5 броньованих машин та стільки ж танків.

Збройні сили України за добу знищили 770 окупантів та 12 артилерійських систем.

Як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 332810 (+770) осіб

танків – 5580 (+5)

бойових броньованих машин – 10401 (+5)

артилерійських систем – 7961 (+12)

РСЗВ – 913 (+0)

засоби ППО – 602 (+0)

літаків – 323 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6017 (+22)

крилаті ракети – 1569 (+0)

кораблі/катери – 22 (+0)

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10451 (+19) од,

спеціальна техніка – 1141 (+1)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, захисники за тиждень відбили 124 атаки на Бахмутському напрямку і понад 160 – на Авдіївському.