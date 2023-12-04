Збройні сили України за добу знищили понад 700 окупантів

Збройні сили України за добу знищили 770 окупантів та 12 артилерійських систем.
Як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 332810 (+770) осіб
- танків – 5580 (+5)
- бойових броньованих машин – 10401 (+5)
- артилерійських систем – 7961 (+12)
- РСЗВ – 913 (+0)
- засоби ППО – 602 (+0)
- літаків – 323 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6017 (+22)
- крилаті ракети – 1569 (+0)
- кораблі/катери – 22 (+0)
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10451 (+19) од,
- спеціальна техніка – 1141 (+1)
Нагадаємо, захисники за тиждень відбили 124 атаки на Бахмутському напрямку і понад 160 – на Авдіївському.