Головне за неділю, 3 грудня: 30 відбитих штурмів під Бахмутом та Авдіївкою, обстріли Херсона та Покровського району

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 56 бойових зіткнень.

Ворог завдав 1 ракетного та 31 авіаційного удару, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Бахмутському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, де силами оборони відбито 16 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема Міньківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Озарянівка.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, де силами оборони відбито 14 атак.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Авіація сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетних комплексах та 2 - по складах боєприпасів противника. Підрозділи ракетних військ уразили важку вогнеметну систему залпового вогню та зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир”.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 3 грудня – в нашій новині.

Один мирний житель загинув і двоє дістали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Авдіївка та села Костянтинівка Покровського району Донецької області, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Під приціл окупаційних військ потрапило і с. Костянтинівка Покровського району. 69-річна жінка від отриманих ушкоджень загинула на місці, ще одна жінка 70 років отримала вогнепальні осколкові рани. Обидві потерпілі під час атаки були на вулиці", - йдеться в повідомленні.

В Авдіївці 64-річний місцевий житель дістав наскрізне поранення, коли перебував на подвір'ї власного будинку.

У неділю російські окупанти обстріляли два медичні заклади Херсона та центральну частину міста. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще троє зазнали поранень, повідомили у міській військовій адміністрації.

Пізніше у Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок обстрілу загинула жінка, яка перебувала на вулиці. Згодом з’явилася інформація про ще одну жертву обстрілу. Також відомо про ще кількох містян, які отримали поранення.

“За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, − зазначили у відомстві.

Окрім цього, за інформацією начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, росіяни завдали ударів по двох медзакладах міста. На щастя, без постраждалих.

У Новогродівці Донецької області продовжують пошуки тіл родини з 8-річною дівчинкою під завалами 3-поверхового будинку після атаки російських окупантів. За інформацією начальника Новогродівської МВА Олександра Шевченка, під завалами не виявили 33-річну жінку, 38-річного чоловіка та 8-річну дівчинку, пише Суспільне.

"На жаль родину вже знайти живою не зможемо, якщо вона там перебувала. Завтра знову приїдуть кінологи, переглядатиме знову все будівельне сміття", — зазначив Шевченко.

У випадку, якщо родину не знайдуть, їх вважатимуть безвісти зниклими. За словами глави МВА, якщо буде дозвіл, роботи з пошуків тіл жертв продовжать у понеділок.

Нагадаємо, вночі 30 листопада росіяни одночасно вдарили по Покровському району шістьма ракетами С300. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Постраждало 10 осіб, зокрема чотири дитини.

Очільник Авдіївської міської військової адміністрації в ефірі телемарафону заявив, що військові ЗСУ ліквідували окупантів, які розстріляли беззбройних українських військових біля Степового. Пізніше Сили оборони взяли штурмом цю позицію та знищили окупантів.

"Вони (українські військові - ред.) здавалися у полон через те, що у них закінчився боєкомплект. Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці штурманули цю позицію. Всі, хто перебував там, були ліквідовані", – зазначив Барабаш.

Нагадаємо, вчора ввечері аналітична група DeepState опублікувала відео ймовірного розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, біля Степового.

Упродовж цього тижня окупанти незаконно засудили 11 захисників Маріуполя. В середньому окупаційний суд призначив до 25 років кожному ув'язненому. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Лише за це тиждень окупанти незаконно засудили 11 Захисників Маріуполя в полоні. По вигаданим та сфальшованим звинуваченням. В середньому до 25 років ув'язнення кожного", повідомив Андрющенко.

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