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Росіяни запустили ударні безпілотники з Криму

Повітряні сили закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Росіяни запустили ударні безпілотники з Криму
Фото: Сили оборони Півдня

Російські окупаційні війська запустили з Криму по Україні ударні безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано запуск ворожих ударних БПЛА з Криму!", - ідеться в повідомленні.

Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Нагадаємо, сьогодні вночі сили ППО збили 10 з 12 ворожих "шахедів". Росіяни атакували Україну 12-ма ударними БпЛА  та керованою авіаційною ракетою Х-59.

У ніч на 2 грудня російська армія атакувала Україну 11-ма ударними БпЛА. Сили ППО збили 10 з 11 у межах Одеської області.

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