Росіяни запустили ударні безпілотники з Криму

Російські окупаційні війська запустили з Криму по Україні ударні безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано запуск ворожих ударних БПЛА з Криму!", - ідеться в повідомленні.

Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні вночі сили ППО збили 10 з 12 ворожих "шахедів". Росіяни атакували Україну 12-ма ударними БпЛА та керованою авіаційною ракетою Х-59.

У ніч на 2 грудня російська армія атакувала Україну 11-ма ударними БпЛА. Сили ППО збили 10 з 11 у межах Одеської області.