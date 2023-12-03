Росіяни депортували ще сто українців з окупованої Херсонщини

Росіяни продовжують переселяти українців на території РФ під виглядом евакуації. Так, впродовж листопада окупанти депортували сто жителів Херсонщини, – повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог на тимчасово окупованих територією продовжує політику переселення українців. Лише за місяць на ТОТ Херсонщини росіяни депортували сто українців. Депортація відбувається під виглядом "евакуації", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що у списки так званої "евакуації" пвносять тих мешканців ТОТ, яких росіяни підозрюють в нелояльності.

Нагадаємо, окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства. В подальшому ці діти будуть депортовані.