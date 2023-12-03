​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни депортували ще сто українців з окупованої Херсонщини

Депортація відбувається під виглядом "евакуації".

Росіяни депортували ще сто українців з окупованої Херсонщини
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни продовжують переселяти українців на території РФ під виглядом евакуації. Так, впродовж листопада окупанти депортували сто жителів Херсонщини, – повідомляє Центр національного спротиву. 

"Ворог на тимчасово окупованих територією продовжує політику переселення українців. Лише за місяць на ТОТ Херсонщини росіяни депортували сто українців. Депортація відбувається під виглядом "евакуації", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що у списки так званої "евакуації" пвносять тих мешканців ТОТ, яких росіяни підозрюють в нелояльності.

Нагадаємо, окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства. В подальшому ці діти будуть депортовані.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies