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Через негоду без світла залишаються понад півтисячі населених пунктів західної України

Також через бойові дії електропостачання відсутнє у 422 населених пуцнктах на сході та півдні України.

Через негоду без світла залишаються понад півтисячі населених пунктів західної України
Фото: EPA/UPG

Через рясний сніг і сильний вітер без електроенергії залишилися 504 населених пункти на заході України. Найбільше – у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Також, через бойові дії та технологічні порушення без електропостачання – 422 населених пункти, – повідомляє Міненерго.

Так, через негоду у Львівській області внаслідок обледеніння повітряних ліній повністю знеструмлено 388 населених пунктів. Понад 41 тисяча абонентів. Роботи з відновлення тривають.

У Тернопільській області на ранок внаслідок негоди без світла залишається 32 населених пункти, 3,9 тисячі абонентів.

Через несприятливі метеоумови на Хмельниччині знеструмлено повністю 26 населених пунктів. Енергетики працюють в аварійному режимі.

У Рівненській області внаслідок погодних умов знеструмлено 9 населених пунктів – понад 8 тисяч абонентів. Енергетики працюють над відновленням.

На Прикарпатті через негоду знеструмлено 36 населених пунктів – понад 20 тисяч споживачів. Тривають роботи з усунення пошкоджень ліній.

У Закарпатській області без електропостачання через негоду 9 населених пунктів - це 2,1 тис. точок обліку.

Нагадаємо, цього тижня стихія вирувала в Одеській, Миколаївській, Київській областях. Наразі зусиллями енергетиків електропостачання вже відновлено майже у всіх населених пунктах. 

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