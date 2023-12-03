Аеропорт Мюнхена зупинив роботу через сніговий шторм

Аеропорт німецького міста Мюнхен скасував всі рейси після того, як зимовий шторм накрив снігом південну Німеччину, а також частину Австрії, Швейцарії та Чехії. Про це пише AP.

Усі рейси в аеропорту Мюнхена скасували в суботу до 6 години ранку неділі. Інші аеропорти в регіоні, в тому числі у Цюріху Швейцарії, також оголосили про затримки та скасування рейсів через негоду.

Національна залізниця Німеччини повідомила, що потяги до центрального вокзалу Мюнхена та з нього також були зупинені. Відомо, що деякі пасажири в Мюнхені та сусідньому місті Ульм провели ніч п'ятниці в потягах через зупинку. Також від негоди постраждали деякі лінії метро та регіональних поїздів.

Представники німецької Бундесліги також оголосили, що футбольний матч між мюнхенською "Баварією" і берлінським "Юніоном", спочатку запланований на суботу в Мюнхені, був скасований.

Поліція Нижньої Баварії повідомила, що з вечора п'ятниці до ранку суботи відреагувала на 350 інцидентів, пов'язаних зі снігом і ожеледицею, деякі з яких призвели до травм легкого і середнього ступеня тяжкості.

В Австрії та Швейцарії нові снігопади змусили владу бити на сполох через небезпеку сходження лавин. За добу там випало понад 50 см снігу.

Кілька швидкісних і регіональних поїздів були змушені зупинитися в південній частині країни, оскільки транскордонні потяги із сусідніх Австрії та Німеччини не працювали, а деякі дороги були закритими.

Нагадаємо, через негоду в Україні без електропостачання залишилися майже півтисячі населених пунктів на заході України. Найбільше постраждали жителі у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях.