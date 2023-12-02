Через негоду без електропостачання залишилися майже півтисячі населених пунктів на заході України

Через погіршення погодних умов на заході України знеструмнені залишилися майже півтисячі населених пунктів. Найбільше постраждали Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська та Хмельницька області. Про це повідомляє Міненергетики.

Там повідомляють, що аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі.

"Через рясний сніг і вітер без світла 497 населених пунктів. Найбільше - у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях. Узахідних областях України суттєво погіршилися погодні умови. Через рясний сніг і вітер без світла 497 населених пунктів. Найбільше - у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях", — пишуть у Міненергетики".

Зазначається, що на Львівщині наразі найскладніша ситуація, там знеструмлено 305 населених них – 184 частково. Всього близько 52 тис абонентів. Також на Івано-Франківщині без світла – 72 населених пункти, загалом – понад 19 тис абонентів

У Тернопільській області на ранок внаслідок негоди без світла залишилися 67 населених пунктів, серед яких – 9 знеструмлено частково. У Хмельницькій – повністю знеструмлено 50 населених пунктів, всього – 6,7 тис споживачів.

Крім того, на Київщині з технічних причин без світла – 3 тисяч споживачів. На Одещині через погодні умови залишаються знеструмленими 1,7 тисячі абонентів.

Нагадаємо, через негоду у західній Україні затримається низка потягів. В "Укрзалізниці" зазначають, що через негоду немає скасованих рейсів. Проте через налипання мокрого снігу кілька поїздів прямують із затримкою на понад 30 хв.