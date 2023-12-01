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Через негоду на Прикарпатті обмежено транспортне сполучення на трьох автодорогах

Йдеться про великогабаритні та вантажні транспортні засоби. 

Через негоду на Прикарпатті обмежено транспортне сполучення на трьох автодорогах
Фото: bug.org.ua

Через негоду у Івано-Франківській області обмежено транспортне сполучення для великогабаритних та вантажних транспортних засобів. 

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Йдеться про автодороги:

  • Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль - від Тисмениці до межі Тернопільської області;
  • Н-09 Мукачево – Львів - від Рогатина до межі Львівської області;
  • Н-10 Стрий – Чернівці - від міста Долина до села Креховичі Калуського району.

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Як раніше повідомлялось, через негоду в Україні загинули 12 українців, ще 23 людини постраждали, серед них – двоє дітей.

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