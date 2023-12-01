Через негоду на Прикарпатті обмежено транспортне сполучення на трьох автодорогах

Йдеться про великогабаритні та вантажні транспортні засоби.

Через негоду у Івано-Франківській області обмежено транспортне сполучення для великогабаритних та вантажних транспортних засобів.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Йдеться про автодороги:

Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль - від Тисмениці до межі Тернопільської області;

Н-09 Мукачево – Львів - від Рогатина до межі Львівської області;

Н-10 Стрий – Чернівці - від міста Долина до села Креховичі Калуського району.

Як раніше повідомлялось, через негоду в Україні загинули 12 українців, ще 23 людини постраждали, серед них – двоє дітей.