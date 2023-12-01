Лубінець: Україна готується евакуйовувати водіїв із заблокованих пунктів пропуску на території Польщі

Також є ініціатива зі створення Штабу допомоги українцям на кордоні, аби забезпечити водіїв продуктами харчування, водою, медикаментами, пальним тощо.

Україна готується до евакуації водіїв із заблокованих пунктів пропуску на території Польщі.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, українські водії перебувають у "такій кричущій ситуації, що планують оголосити голодування, якщо ситуація не покращиться".

Лубінець звертався з цього приводу до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Уповноваженого з прав людини Польщі Професора Марчіна Вьочека. "Наразі від свого колеги я поки що не отримав відповіді", - додав український омбудсман.

Лубінець повідомив, що отримав лист від Міністерства закордонних справ України за дорученням премʼєр-міністра. "Як стало відомо, українська сторона розпочала підготовку до евакуації водіїв із заблокованих пунктів пропуску на території Польщі. Також є ініціатива зі створення Штабу допомоги українцям на кордоні, аби забезпечити водіїв продуктами харчування, водою, медикаментами, пальним тощо. Окрім того, українська та польська сторона домовилися про збільшення пропускної спроможності кордону та домовилися про низку дій", - розповів омбудсман.

Нагадаємо, нині Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України і Міністерство інфраструктури домовилися про часткове розблокування кордону. Мають відкрити пункт пропуску “Угринів – Долгобичув” для проїзду порожніх вантажівок, створити в єЧерзі окремі паси для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску “Ягодин – Дорогуськ” та “Краківець – Корчова”. Ткож планують запуск пілотного проєкту з реєстрацією в єЧерзі безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску “Нижанковичі – Мальховіце” терміном один місяць.

Тим часом 1 грудня заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною словацькі перевізники.