Сьогодні, 1 грудня, у Києві відкрили рух по Подільсько-Воскресенському мостовому переходу для спецтранспорту та автобусів.

Про це повідомив столичний голова.

“Сьогодні, для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану, ми відкрили рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусне сполучення для пасажирів з лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом”, - йдеться в повідомленні.

Зазнчається, що на першому етапі тут працюватиме автобусний маршрут № 111 за напрямком «Станція метро «Площа Українських Героїв» – станція метро «Лівобережна».

Протяжність мостового переходу - понад 10 км.

При цьому столичний голова зазначив, що “ми продовжуємо будівництво цього мостового переходу”.

Нагадаємо, у червні цього року було повідомлено про підозру ще трьом учасникам схеми розкрадання 104 млн грн на будівництві Подільського мосту. На рахунки всіх підприємств, задіяних у протиправному механізмі, накладено арешти.

Раніше в межах цього ж провадження директору комунального підприємства повідомлено про підозру у розтраті 104 млн грн. Він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Крім того, у травні 2023 року прокуратура передала до суду обвинувальний акт відносно керівника генпідрядної організації за фактом розтрати понад 36 млн грн через завищення вартості робіт. Раніше за цими ж фактами до суду скеровано обвинувальні акти відносно ще двох субпідрядників.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через Дніпро – один з найважливіших інфраструктурних проєктів у столиці України. Він повинен розвантажити Північний міст. Крім того, по ньому мала б проходити четверта гілка Київського метро.

Будівництво мостового переходу розпочалося 1993 року (фактично 2003) і досі не завершилось.