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У Києві горить історична садиба, яку раніше намагалася передати під будівництво офісного центру

У 2020 громаді вдалося відстояти історичну будівлю від забудови.

У Києві горить історична садиба, яку раніше намагалася передати під будівництво офісного центру
Фото: Facebook/Ruslan Niftullaiev

Сьогодні, 1 грудня, у Києві горить історична садиба, яку раніше намагалася передати під будівництво офісного центру.

Про це повідомив київський активіст Дмитро Перов. 

“У Києві горить чергова історична памʼятка! Садибний житловий будинок купця 2-ї гільдії Афіногена Стефановича Лунєва був збудований 1880 р. у стилі неоренесанс за проектом арх. Спарро. У 1890-і розташована тут була розташована єврейська молитовня”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що Лунєв був досить відомим виробником цегли та мав декілька заводів у передмісті Києві, зокрема на Мишаловці. 

Дмитро Перов нагадав, що у 2020 році Київська міська рада вже намагалася передати памятку під будівництво офісного центру, але тоді історичну будівлю вдалося відстояти.

За словами києвознавця Антона Короба, будинок на Ярославській, 8 – зразок забудови Подолу, що здійснена заможним купецтвом. Має нетипові елементи оздоблення: зокрема мистецькі жіночі голівки-барельєфи у розетках на фронтонах. Незважаючи на аварійний стан всієї будівлі, фасад зберіг автентичне оздоблення та загалом будинок не зазнав змін об’ємно-просторової композиції.

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