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На Миколаївщині ворожі безпілотники поцілили по агропідприємствах

Постраждалих немає.

На Миколаївщині ворожі безпілотники поцілили по агропідприємствах
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Цаплієнка

Вночі у Баштанському районі Миколаївщини ворожі безпілотники поцілили по агропідприємствах. 

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

Вночі, з 30 листопада на 1 грудня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено вісім ворожих БпЛА типу «Shahed-131/136».

Баштанський район:

Сьогодні вночі внаслідок атаки БпЛА типу «Shahed-136/131» на агропідприємствах пошкоджено складську будівлю, ангар, сільськогосподарську техніку. Постраждалих немає.

Миколаївський район:

Вчора, 30 листопада, о 12:19 та 22:58 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та береговій смузі м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, РФ уночі випустила 25 БпЛА і дві ракети Х-59. ППО збила 18 дронів і одну ракету.

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