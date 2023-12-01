Захисники відбили 24 атаки на Бахмутському напрямку і 20 на Авдіївському, – речник Генштабу

Десять атак Сили оборони відбили на Мар'їнському, сім на Куп'янському, шість на Лиманському і чотири – на Мелітопольському.

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. На Бахмутському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. ЗСУ відбили тут 24 атаки.

На Мелітопольському напрямку захисники продовжують наступальну операцію. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

Противник 11 разів безуспішно проводив штурмові дії, щоб відновити втрачене положення в районі Роботиного, а також вів безуспішні штурмові дії західніше Вербового, де захисники відбили чотири атаки.

"На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат", – сказав представник Генштабу.

Безуспішними були наступальні дії росіян у районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєвєрного, Первомайського Донецької області. Захисники відбили 20 атак.

На Мар'їнському напрямку росіяни за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Українські воїни відбили 10 атак.

На Куп'янському напрямку росіяни за підтримки авіації вели штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області і Стельмахівки Луганської області, де Сили оборони відбили сім атак.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області, де захисники відбили шість так.

Загалом за добу було 82 бойових зіткнення.

Нагадаємо, за добу авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області; Торецьк, Новомихайлівка, Авдіївка Донецької області; Тягинка, Кринки Херсонської області.Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.