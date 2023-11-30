Головне за четвер, 30 листопада: удар по Торецьку, меморандум про вибори після війни, вибухи на БАМі

73 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, Зеленський у оборонців Куп'янська. Яким запам’ятається 645-й день повномасштабної війни.

У Торецьку Донецької області російські війська поранили з мінометів трьох громадян, які прийшли отримати гуманітарну допомогу до адмінбудівлі.

Ціллю російських військ став житловий квартал. 86-річну жінку та двох чоловіків віком 63 й 34 роки доправили до лікарні з осколковими пораненнями. Останній перебуває у тяжкому стані.

Вибухами пошкоджено багатоповерхові житлові будинки.

Правоохоронці проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 73 бойових зіткнення.

Ворог завдав 1 ракетного та 43 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На шести напрямках фронту ворог продовжує вести безуспішні штурмові дії, Сили оборони відбили майже 60 ворожих атак.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 21 атаку противника поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 30 листопада – в нашій новині.

Садове на Херсонщині вдруге за день опинилося під вогнем російських окупаційних військ, повідомила Херсонська ОВА.

Унаслідок чергового обстрілу загинуло двоє чоловіків, 1970 та 1956 року народження.

Уранці внаслідок обстрілу цього села загинула жінка.

Президент Володимир Зеленський побував у передовому командному пункті оборонців Купʼянська Харківської області.

Він відвідав та нагородив воїнів, повідомили в пресслужбі президента.

"Бійці на Куп’янському напрямку захищають мирне життя українців – людей Харківщини. Я дякую воїнам за службу, за захист нашої держави! Бажаю перемоги, бути міцними й не втрачати ініціативи", – зазначив президент.

Голови та делеговані представники депутатських фракцій і груп Верховної Ради підписали меморандум, відповідно до якого вибори в Україні відбудуться після війни.

Зустріч відбулася на Закарпатті 10-12 листопада у форматі «Діалогів Жана Моне» задля миру та демократії.

У висновках, оприлюднених за результатами цієї події, йдеться зокрема про те, що керівництво Верховної Ради, голови та делеговані представники депутатських фракцій і груп ВР 9-го скликання "дійшли згоди, що майбутні вільні та чесні національні вибори (парламентські, президентські) проводяться після завершення війни та завершення дії воєнного стану із часом, достатнім для підготовки проведення виборів (не менше 6 місяців після закінчення воєнного стану)".

Під меморандумом поставили підписи Давид Арахамія від фракції "Слуга народу", Юлія Тимошенко від "Батьківщини", Ірина Геращенко від "Євросолідарності", Олександра Устінова від "Голосу" та представники інших депутатських груп.

Подробиці – в новині.

Сьогодні уночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, що в Бурятії. За даними джерел редакції, підрив є успішною спецоперацією СБУ, однак спецслужба офіційно це не коментує.

Північномуйський тунель – єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових поставок, паралізовано.

За нашими даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухових пристрої. На місці працювала ФСБ, залізничники безуспішно намагалися мінімізувати наслідки спецоперації СБУ.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!