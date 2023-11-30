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Російська армія за день 24 рази обстріляли Сумщину

Один чоловік отримав поранення.

Російська армія за день 24 рази обстріляли Сумщину
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 30 листопада, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли Сумської області, було зафіксовано 155 вибухів.  

Зокрема, по Середино-Будській громаді вдарили з мінометів. Внаслідок обстрілу отримав поранення 39-річний чоловік, якого госпіталізовано.

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Білопільську громаду обстрілювали з мінометів, АГС та СПГ.

Великописарівську громаду окупанти атакували з мінометів, артилерії та FPV-дроном. 

Крім того, Краснопільську громаду обстріляли зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів. Також була атака трьома FPV-дронами.

На Юнаківську громаду з БпЛА скинули ВОГ. Також громаду обстріляли мінометами та з артилерії.

А Новослобідську громаду російська армія атакувала з мінометів.

Нагадаємо, сьогодні ввечері армія окупантів знову завдала ударів по Торецьку Донецької області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє зазнали поранень.

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