Російська армія за день 24 рази обстріляли Сумщину

Сьогодні, 30 листопада, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли Сумської області, було зафіксовано 155 вибухів.

Зокрема, по Середино-Будській громаді вдарили з мінометів. Внаслідок обстрілу отримав поранення 39-річний чоловік, якого госпіталізовано.

Білопільську громаду обстрілювали з мінометів, АГС та СПГ.

Великописарівську громаду окупанти атакували з мінометів, артилерії та FPV-дроном.

Крім того, Краснопільську громаду обстріляли зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів. Також була атака трьома FPV-дронами.

На Юнаківську громаду з БпЛА скинули ВОГ. Також громаду обстріляли мінометами та з артилерії.

А Новослобідську громаду російська армія атакувала з мінометів.

Нагадаємо, сьогодні ввечері армія окупантів знову завдала ударів по Торецьку Донецької області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє зазнали поранень.