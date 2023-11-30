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​Армія РФ завдала авіаудару по Торецьку на Донеччині, – ДСНС

Загинула одна особа, ще 3 особи постраждали.

​Армія РФ завдала авіаудару по Торецьку на Донеччині, – ДСНС
Фото: Донецька обласна прокуратура

Сьогодні ввечері армія окупантів знову завдали ударів по Торецьку Донецької області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє зазнали поранень. Про це повідомляє пресслужба ДСНС. 

"Торецьк. Ввечері ворог здійснив авіаудар по місту. В результаті зруйновано приватний будинок на 4 господаря. Загинула одна особа", – пишуть рятувальники.

Відомо, що працівники ДСНС та Нацполіції врятували  з-під завалів 2 людей. Загалом постраждало 3 особи.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Торецьку ворог поцілив по черзі людей за гуманітаркою. 86-річну жінку та двох чоловіків віком 63 й 34 роки доставили у лікарню з осколковими пораненнями.

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