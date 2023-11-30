Окупанти намагаються зібрати український дрон "Sea baby" з уламків, – джерело

Росіяни намагаються відновити з уламків український надводний безпілотник "SeaBaby", щоб застосувати проти України. Про це інформують співрозмовники "УП" в спецслужбах

За інформацією джерел, окупантам вдалося зібрати "умовну робочу модель" українського надводного безпілотника "SeaBaby" з уламків кількох апаратів, знайдених на місці атак.

"Зараз апарат доставили в 388 морський розвідувальний пункт спеціального призначення Чорноморського флоту РФ. Наразі проводиться його детальне вивчення та перепрограмування в лабораторних умовах. Окупанти сподіваються, що в подальшому зможуть використати його для атак проти українських військових", – повідомляють співрозмовники у спецслужбах.

У спецслужбах додають, що таким чином окупанти намагаються компенсувати відсутність власних технологій за рахунок українських та західних розробок.

Нагадаємо, український морський безпілотник пошкодив малий російський ракетний корабель "Самум" у Криму. Дрон атакував 14 вересня вхід до тимчасово окупованої Севастопольської бухти. Після атаки вороже судно довелося відбуксирувати на ремонт. Міноборони країни-агресора заявило, що воно "відбило" атаку на "Самум" і начебто "знищило" Sea Baby.