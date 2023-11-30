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За рік від обстрілів російських окупантів загинули дві тисячі українців

Внаслідок російських обстрілів постраждали 11 тисяч людей.

За рік від обстрілів російських окупантів загинули дві тисячі українців
Фото: пресслужба МВС

Цього року в Українці через російські обстріли постраждали 11 тисяч осіб, 2 тисячі українців загинули. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час зустрічі з послами країн "Групи семи", – повідомляє пресслужба МВС.

"За 11 місяців цього року росіяни 59 тисяч разів обстріляли населені пункти у 24 регіонах України. Унаслідок цього 11 тисяч громадян постраждали, 2 тисячі – загинули. Найбільше обстрілів у Запорізькій, Херонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях", – повідомив Ігор Клименко.

Також очільник МВС акцентував увагу на документуванні воєнних злочинів у країні – правоохоронці зареєстрували майже 101 тисячу таких фактів. Серед них – обстріли, знущання над мирним населенням, депортація, незаконне позбавлення волі. 

Міністр внутрішніх справ України подякував послам країн "Групи семи" за візит та надану допомогу.

"Без вашої підтримки, підтримки "Великої сімки" нам не вдалося б багато чого втілити із того, що ми уже зробили. Цю підтримку ми відчуваємо не тільки в МВС, всередині країни, а і на полі бою", – акцентував увагу Ігор Клименко.

Нагадаємо, у Торецьку Донецької області російські війська поранили з мінометів трьох громадян, які чекали на гуманітарку. На Херсонщині росіяни вдруге за день обстріляли селище Садове на Херсонщині, загинули ще дві людини. Вранці внаслідок обстрілу цього села загинула жінка. 

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