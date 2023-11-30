Окупанти випустили 17 авіабомб по лівобережжю Дніпра, – ОК "Південь"

Впродовж доби російська армія завдала 2 авіацдари та випустила 17 керованих авіабомб по лівому березі Дніпра. Там ситуація залишається складною. Про це повідомили у ОК "Підвень".

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують контрбатарейну боротьбу, наносять вогневі ураження по позиціях і по тилах противника. Протягом доби противник наніс 2 авіаційні удари із застосуванням 17 керованих авіабомб, а також застосував 2 FPV-дрони та скинув з БпЛА різних модифікацій 20 осколкових боєприпаси по населених пунктах Херсонщини", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що обстрілами і бомбардуваннями пошкоджено близько десятка приватних будинків, ТЕЦ, медичну установу, дошкільний заклад.

Нагадаємо, у четвер російські окупанти здійснили обстріл Тягинки на Херсонщині. Там постраждали троє людей: важкі поранення отримав 65-річний чоловік, стан двох жінок, 64 та 73 років, оцінюють як середньої тяжкості.