1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
​Африканські виклики для України
​Африканські виклики для України
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
Перший зимовий дефіцит струму без масованих обстрілів. У чому причини?
Перший зимовий дефіцит струму без масованих обстрілів. У чому причини?
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти випустили 17 авіабомб по лівобережжю Дніпра, – ОК "Південь"

Протягом доби на лівобережжі Дніпра ворог завдав 2 авіаційні удари.

Окупанти випустили 17 авіабомб по лівобережжю Дніпра, – ОК "Південь"
Фото: Telegram/Олександр Прокудін

Впродовж доби російська армія завдала 2 авіацдари та випустила 17 керованих авіабомб по лівому березі Дніпра. Там ситуація залишається складною. Про це повідомили у ОК "Підвень".

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують контрбатарейну боротьбу, наносять вогневі ураження по позиціях і по тилах противника. Протягом доби противник наніс 2 авіаційні удари із застосуванням 17 керованих авіабомб, а також застосував  2 FPV-дрони та скинув з БпЛА різних модифікацій 20 осколкових боєприпаси по населених пунктах Херсонщини", – йдеться у повідомленні. 

Також зазначається, що обстрілами і бомбардуваннями пошкоджено близько десятка приватних будинків, ТЕЦ, медичну установу, дошкільний заклад. 

Нагадаємо, у четвер російські окупанти здійснили обстріл Тягинки на Херсонщині. Там постраждали троє людей: важкі поранення отримав 65-річний чоловік, стан двох жінок, 64 та 73 років, оцінюють як середньої тяжкості. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies