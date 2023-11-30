86-річну жінку та двох чоловіків віком 63 й 34 роки доставили у лікарню з осколковими пораненнями.

У Торецьку Донецької області російські війська поранили з мінометів трьох громадян, які чекали на гуманітарку.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

30 листопада 2023 року, о 10:30, окупанти здійснили, ймовірно, мінометний обстріл м. Торецька.

Ціллю російських військ став житловий квартал. Від влучання засобів ураження зазнали тілесних ушкоджень троє цивільних, які прийшли отримати гуманітарну допомогу до адмінбудівлі.

86-річну жінку та двох чоловіків віком 63 й 34 роки доставили у лікарню з осколковими пораненнями. Останній перебуває у тяжкому стані.

Вибухами пошкоджено багатоповерхові житлові будинки.

Правоохоронці проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні Херсонська ОВА повідомила, що російська армія з безпілотника атакувала цивільних у Бериславі. Двоє чоловіків отримали поранення.

Також сьогодні росіяни вдруге за день обстріляли селище Садове на Херсонщині, загинули ще дві людини. Вранці внаслідок обстрілу цього села загинула жінка.

Крім того, сьогодні після 9:00 окупанти обстріляли Корабельний район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Окупанти поцілили у житлові квартали. Пошкоджена автівка, посічені дерева, вибиті вікна у багатоповерхівках. Поранений 71-річний херсонець.