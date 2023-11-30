Партизани знищили позицію ППО росіян в окупованому Скадовську

В окупованому Скадовську на Херсонщині партизани знищили розрахунок протиповітряної оборони у росіян. Крім того, було знищено двох окупантів. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" інформують, що сьогодні вранці партизани знищили позицію ППО ЗС РФ, яка знаходилася у Скадовському районі Херсонської області вздовж Червонознам'янського каналу.

"Відомо про знищення як мінімум одного ЗРК та 2 окупантів. Чекаємо на більш детальну інформацію", – зазначають у партизанському русі.

Нагадаємо, джерела LB.ua в правоохоронних органах повідомили, що вночі в Бурятії підірвали залізничний шлях між РФ і Китаєм. За спецоперацією стоїть СБУ. Росія використовує його в у тому числі й для військових поставок.