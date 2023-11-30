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УП: до трансляції Зеленського, Залужного і Буданова на кримських каналах причетне ГУР

"Це ж український півострів, мають бути звернення українського президента, а не російських окупантів".

УП: до трансляції Зеленського, Залужного і Буданова на кримських каналах причетне ГУР
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов
Фото: надано пресслужбою

Трансляція звернення президента України Володимира Зеленського в Криму відбулася за сприяння української розвідки. Про це повідомив співрозмовник УП.

Джерело в розвідці сказало журналістам, що в Криму мають слухати Зеленського, а не російських окупантів. Триває реалізація комплексу заходів із відновлення українського суверенітету, зокрема в інформаційній сфері, над тимчасово окупованим росіянами півостровом.

"Це ж український півострів, мають бути звернення українського президента, а не російських окупантів", – сказав співрозмовник. 

Учора в Криму по всіх каналах IPTV показали звернення Зеленського. Також транслювали головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і начальника головного управління розвідки Кирила Буданова. Місцеві жителі помітили це орієнтовно о 21:30 (20:30 за київським часом). Потім окупанти вимкнули трансляцію і замінили її на "чорний екран".

Злам кримських каналів відбувається не уперше: в жовтні 2022 кримчанам показали кадри знищення кораблів російського Чорноморського флоту, а в листопаді їм розповіли про реальні втрати окупантів на війні.

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