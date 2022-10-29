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Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ

Сьогодні російські окупанти заявили про нібито атаку безпілотників у Севастополі, звинувативши в нападі ЗСУ

Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ
Фото: g-ross.com.ua

Невідомі хакери зламали телеканали російської пропаганди в окупованому Криму і показали відео знищення кораблів Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

“Невідомі хакери зламали всі ключові телеканали російської пропаганди в окупованому Криму, і просто зараз кримчани можуть насолоджуватись кадрами знищення кораблів Чорноморського флоту Росії”, написав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні Росія заявила про вихід із зернової угоди нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту".

Сьогодні російські окупанти заявили про нібито атаку безпілотників у Севастополі, звинувативши в нападі ЗСУ. За непідтвердженою інформацією, внаслідок вибухів пошкоджено морський тральщик "Іван Голубець", а також бономережне загородження в бухті Південна. 

При цьому українські військові поки не мають офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ, але не виключають таку можливість. Зокрема, керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк зазначила, що причиною вибухів в окупованому Севастополі  могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.

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