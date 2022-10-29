Вибухи в Севастополі могли статись через невдалі запуски ракет ППО, - ОК "Південь"

Причиною вибухів в окупованому Севастополі 29 жовтня могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.

Про це заявила в етері телемарафону керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк, пише "НВ".

Ведуча запитала Гуменюк, чи є правдивими повідомлення про нібито знищення трьох кораблів, які є носіями ракет Калібр.

"Наразі офіційного підтвердження немає, але є точно розуміння, що при побоюванні „бойових комах“ і використанні проти них агресивної системи ППО може бути абсолютно зворотня реакція. Тому, коли по комарах б’ють С-300, наприклад, то ці ракети мають дуже велику руйнівну силу і руйнують вони те, що насправді винне у створенні цієї ситуції", - сказала вона, апелюючи до фейкової заяви постпреда Росії в ООН Василя Небензі.

28 жовтня під час виступу він вигадав, що російські окупанти нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть "розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами".

Пізніше в міноборони РФ також заявили про "незначне пошкодження" тральщика Іван Голубець та загородження в бухті Південна.

Нагадаємо, на початку місяця вибухи пролунали на Кримському мосту. Було зруйновано два прольоти, припинено рух. Росія призначила "відповідальним" за вибухи керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова. Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що ні Буданов, ні ГУР не причетні, але хто стоїть за загадковими підривами – всі дізнаються згодом.