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Литва відремонтує для України гаубиці PzH 2000

Дві гаубиці вже повертаються в Україну після ремонту.

Литва відремонтує для України гаубиці PzH 2000
Фото: Арвідас Анушаускас

Литва продовжить ремонт німецьких самохідних артилерійських установок PzH 2000, пошкоджених в ході боїв в Україні

Про це повідомив в Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. 

За його словами, дві гаубиці вже повертаються в Україну після ремонту, ще дві везуть в Литву. Всього Литва планує відремонтувати для України не менше 12 гаубиць.

PzH 2000, Panzerhaubitze 2000 — 155-мм САУ розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння бундесверу восени 1998. У її розпорядженні — ствол довжиною 52 калібри (8 м), автоматична система заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних зарядів плюс сучасна система наземної навігації.

На початку липня 2022 року міністерство оборони України підтвердило застосування PzH 2000 по російських загарбниках на східних рубежах. Разом з іншими зразками новітньої самохідної артилерії гаубиці брали участь в Харківській операції ЗСУ в серпні-вересні 2022 року.

Нагадаємо, що Литва відправила українським захисникам сім броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200. 

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