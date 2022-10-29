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Зеленський назвав варіанти виведення військ для Росії: чекати, поки видавимо, або вийти самостійно

Від обраного варіанту залежить, скільки років російське суспільство буде в ізоляції після цієї війни. 

Зеленський назвав варіанти виведення військ для Росії: чекати, поки видавимо, або вийти самостійно
Фото: Сайт президента

Україна не готова говорити з президентом РФ Володимиром Путіним. Держава не готова говорити в цілому з таким режимом і таким підходом неповаги суверенітету, свободи українців, їхнього вибору, території.

Про це президент Володимир Зеленський зазначив у спілкуванні зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету. Він додав, що Путін зараз – коло осіб, військово-політичне керівництво Росії, яке йде агресивними кроками по знищенню нації.

"Неповага проявляється дуже просто: військові люди знаходяться на території нашої держави, в міжнародно визнаних кордонах. Вони тут вбивають, на нашій землі. Тож перший повинен бути крок – вийти з наших територій", – сказав він.

Зеленський наголосив, що важливо і те, як саме підуть росіяни.

"Чекаєш, поки ми тебе видавимо – це один. Після цього розмовляти, це один наголос у розмові, один формат діалогу. Якщо це потім буде можливо. А є інша спроба: ти сам вийшов. Це більш мʼякий перехід до дипломатії. Це залежить, я вважаю, від військово-політичного керівництва Російської Федерації, що вони обирають. При цьому вони це обирають не для нас. Для нас уже обрали знищення. Вони вже обирають формат діалогу для свого суспільства, скільки після цієї війни воно буде ізольоване від світу, 10, 20 або 100 років", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, неможливість переговорів із Путіним закріплена указом президента Зеленського. Говорити про мир можна буде з іншим президентом Росії. 

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