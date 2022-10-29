Ми вийдемо на кордони 1991 року, - Кулеба

Українці не можуть програти, бо це війна за наше існування, заявив міністр.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що війна з Росією має завершитися виходом України на кордони 1991 року.

Про це Кулеба сказав у інтерв'ю ТСН.

"Це не та війна, яка закінчиться зовсім не так. Це та війна, в якій ми вийдемо на кордони 1991 року. Якщо ми відмовимося від цієї мети, ми програємо цю війну. Ми не можемо її програти, бо це війна за наше існування, свободу й за існування світу, в якому сусіди не нападають на своїх сусідів просто тому, що у них є якісь комплекси або бажання", - переконаний Кулеба.

Він наголосив, що в України немає альтернатив.

"Ми не можемо собі дозволити жодної м’якості. Які б випробування нам не довелося пройти, ми маємо перемогти", - наголосив Кулеба.

Він підкреслив, що пропозиції від інших країн про територіальні поступки Росії неприпустимі.

"Реакція президента завжди була настільки прозорою й жорсткою, що люди розуміли, що краще взагалі це питання не порушувати. А потім була динаміка цих масових злочинів, вчинених Росією, цією тотальною неадекватністю керівництва Росії, яке хоче лише війни й знищення", - нагадав Кулеба.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія не має успіху на фронті, попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ за рахунок мобілізованих та, відповідно, атак.